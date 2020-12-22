Смартфон Vivo V20 (2021) получит процессор Snapdragon 675

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Vivo V20 2021, который станет более доступной версией недавно вышедшего Vivo V20. Аппарат набрал 553 в одноядерном и 1765 баллов в многоядерном испытаниях Geekbench 5. Тестируемый образец оснащается не самой новой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 675 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. Остальные характеристики устройства не сообщаются. Что до стандартного Vivo V20, то он оборудован чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном и 44-Мп фронтальной камерой.