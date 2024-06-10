Смартфон Vivo V40 Lite получит батарею на 5500 мАч

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Vivo V40 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового изогнутого AMOLED-экрана с разрешением 2400:1080 точек, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5500 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 14 и защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64. Утверждается, что конфигурация с 8/256 ГБ будет стоить 400 евро.