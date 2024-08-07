Смартфон Vivo V40 представили официально

Произошла достаточно забавная ситуация — хотя смартфон Vivo V40 уже какое-то время официально продаётся в Европе, компания только сейчас официально его анонсировала. Гаджет представили вместе со смартфоном Vivo V40 Pro, так как устройства в целом выглядят достаточно идентично, обладают примерно схожим набором характеристик и возможностей. Например, смартфон Vivo V40 унаследовал процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который ранее использовался в Vivo V30, в то время как Vivo V40 Pro получил процессор MediaTek Dimensity 9200+, который намного мощнее, чем Dimensity 8200, установленный в трёх предыдущих моделях серии Vivo V Pro. Примечательно, что смартфоны V40 и V40 Pro имеют одинаковые размеры и один и тот же дисплей — 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2800x1260 пикселей.

Данный экран достигает пиковой яркости в 4500 нит, что является значительным улучшением по сравнению с панелью аналогичного размера в серии V30. Кроме того, в дисплее имеется вырез для фронтальной камеры на 50 Мп, которая построена на датчике изображения Samsung ISOCELL JN1. На тыльной панели смартфона V40 Pro установлена основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX921, телеобъектив на 50 Мп с сенсором Sony IMX816 и сверхширокоугольная камера на 50 Мп с неназванным сенсором. Базовая версия V40 имеет две камеры на тыльной панели — здесь расположена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Очень интересные гаджеты на самом деле.