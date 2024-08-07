Смартфон Vivo V40 представили официально

Произошла достаточно забавная ситуация — хотя смартфон Vivo V40 уже какое-то время официально продаётся в Европе, компания только сейчас официально его анонсировала. Гаджет представили вместе со смартфоном Vivo V40 Pro, так как устройства в целом выглядят достаточно идентично, обладают примерно схожим набором характеристик и возможностей. Например, смартфон Vivo V40 унаследовал процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который ранее использовался в Vivo V30, в то время как Vivo V40 Pro получил процессор MediaTek Dimensity 9200+, который намного мощнее, чем Dimensity 8200, установленный в трёх предыдущих моделях серии Vivo V Pro. Примечательно, что смартфоны V40 и V40 Pro имеют одинаковые размеры и один и тот же дисплей — 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2800x1260 пикселей.

Данный экран достигает пиковой яркости в 4500 нит, что является значительным улучшением по сравнению с панелью аналогичного размера в серии V30. Кроме того, в дисплее имеется вырез для фронтальной камеры на 50 Мп, которая построена на датчике изображения Samsung ISOCELL JN1. На тыльной панели смартфона V40 Pro установлена основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX921, телеобъектив на 50 Мп с сенсором Sony IMX816 и сверхширокоугольная камера на 50 Мп с неназванным сенсором. Базовая версия V40 имеет две камеры на тыльной панели — здесь расположена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Очень интересные гаджеты на самом деле.
Смартфон Realme GT 6T оценили в 370 долларов …
Компания Realme объявила цену на представленный ранее сегодня смартфон Realme GT 6T, дебютным рынком кото…
Huawei Enjoy 70s с АКБ на 6000 мАч оценен в 170 долларов …
Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Enjoy 70s, который оценен на дебютном …
OnePlus Ace 5 получит батарею на 5200 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5, который п…
POCO M6 Plus 5G получит SoC Snapdragon 4 Gen 2…
В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 Plus 5G, который еще не был представ…
Смартфон HMD MEMES получит яркие расцветки …
Сетевые источники сообщают, что компания HMD готовит к выходу смартфон HMD MEMES, который будет выделятьс…
Samsung Galaxy Z Fold6 получит зарядку мощностью 25 Вт…
10 июля (это уже официальная информация, так как производитель анонсировал фирменную презентацию) компани…
Смартфон Moto Edge 2024 оценен в 550 долларов…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, к…
OnePlus Nord CE 4 Lite засветился на фото …
В сети появились фотографии недорогого смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite, который еще не был представлен о…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor