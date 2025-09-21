Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку

Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Vivo V60 Lite 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов), предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой FunTouch OS 15, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,59 мм и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65.