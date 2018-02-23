Смартфон Vivo X получил двойную мощную камеру

Компания Blu выпустила смартфон Vivo X с 4 Гб ОЗУ и двойной мощной камерой. Новинка Vivo X получила 6-дюймовый экран с разрешением 1440 * 720 точек. В основе аппарата лежит аппаратная платформа MediaTek Helio P25 и 64 Гб внутренняя память . В наличии аппарата Vivo X имеется четыре камеры: сдвоенная основная (13 + 5 Мп) и сдвоенная фронтальная (20 + 8 Мп) с углом обзора в 120 градусов. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4010 мА.ч. Приобрести устройство Vivo X можно за 249 долларов.