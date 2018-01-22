Смартфон Vivo X20 Plus UD

Компания Vivo выпустит в первой половине 2018 года смартфон дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев Clear ID. Среди прочего стоит отметить сдвоенную тыльную камеру (12 Мп + 5 Мп), 12-мегапиксельный фронтальный фотомодуль и аккумуляторную батарею емкостью 3800 мАч.Основная особенность новинки заключается в экранном сканере отпечатков пальцев Clear ID разработки Synaptics.Гаджет может похвастать 6,43-дюймовым OLED-дисплеем формата Full HD+. Основу аппаратной платформы составит чипсет Snapdragon 660 вкупе с 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 ГБ.Стоимоть смартфона будет составлять 250$.