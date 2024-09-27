Смартфон Vivo X200 Pro получит топовую камеру

Компания Sony представила новый мобильный сенсор LYT-818 (IMX06C), который может стать самым сбалансированным решением для флагманских камерофонов. Это датчик оптического размера 1/1,28 дюйма и разрешением 50 Мп. Его главной особенностью стал предпросмотр HDR-изображения в видоискателе еще до нажатия на кнопку спуска затвора или записи видео. Другим нововведением стала технология Ultra-high conversion gain, которая уменьшает количество цифрового шума до 0,95e- в условиях слабого освещения. Это лучший показатель среди всех мобильных CMOS-сенсоров. Также LYT-818 поддерживает запись видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду. Как сообщает информатор Digital Chat Station, первыми смартфонами с камерами на основе Sony LYT-818 станут Vivo X200 Pro и Pro mini.