Смартфон Vivo X21 UD появился в продаже

Китайская компания Vivo начала продажи смартфона Vivo X21 UD, главной фишкой которого стал интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. Аппарат также оснастили 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой 12+5 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, аккумулятором на 3200 мАч с быстрой зарядкой и Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Смартфон продается в Китае по цене 510 долларов.