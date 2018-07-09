Смартфон Vivo X21i получил новый вариант расцветки

Представлен новый смартфон Vivo X21i в роскошной фиолетовой окрасе. Гаджет получил 6,28-дюймовый экран с разрешение 1080 на 2280 точек. За производительность устройства отвечает процессор Mediatek Helio P60. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. В наличии у аппарата также будет 12 МП, вспышка, автофокус, 12 МП f/1.8-f/2.4 + 5 МП f/2.0 и фронтальная камера на 24 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3245 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. О стоимости новинки пока не сообщается.