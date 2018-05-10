Смартфон Vivo X21i получит 6 ГБ оперативной памяти

Только-только в продаже появились смартфоны Vivo X21 и X21 UD на процессоре Snapdragon 660, как китайский производитель собирается выпустить версию устройства на основе чипсета MediaTek Helio P60. Недавно смартфон засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, где набрал 1499 и 5777 баллов. Тестируемый аппарат оснащался 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 8.1.0 Oreo. Vivo X21i также прочат 6,28-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, до 128 ГБ флэш-памяти, двойную основную и одинарную фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3200 мАч.