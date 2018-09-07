Смартфон Vivo X23 получил 8 Гб ОЗУ и три камеры

Компания Vivo выпустила смартфон X23 с 6,41-дюймовым экраном и разрешением 2340 на 1080 пикселей. Основой аппарата стал процессор Snapdragon 670 и 8 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана располагается селфи-камера с 12-мегапиксельной матрицей (f/2,0). Сзади установлена двойная камера. Она содержит модуль с 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX363 (f/1,8), а также модуль с 13-мегапиксельным сенсором. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА.ч. Есть дактилоскопический сканер. Габариты устройства составляют: 157,68 * 74,06 * 7,47 мм. В продажу новинка поступит 14 сентября. Цена смартфона составит около 510 долларов.