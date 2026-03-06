Смартфон Vivo X300 Max показали на фото

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.