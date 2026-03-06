Смартфон Vivo X300 Max показали на фото

В сети появилась фотография еще не представленного официально смартфона Vivo X300 Max, которая была сделана на минувшей выставке MWC 2026. Смартфон скрыт антишпионским чехлом, но можно заметить расположение модулей тройной основной камеры и логотипа Zeiss T*.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.