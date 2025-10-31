Смартфон Vivo X300 Pro оценили в 1400 евро

Компания Vivo выпустила на европейский рынок топовый смартфон X300 Pro, который стоит 1400 евро за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Европейская версия отличается от уже выпущенной ранее китайской уменьшенной ёмкостью аккумулятора – 5440 мАч против 6510 мАч.

Смартфон также оснащается 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, нейронным чипом обработки изображений Blue Crystal V3+, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, поддержкой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, 6,78-дюймовым дисплеем BOE OLED Q10+ с разрешением 2800:1260 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ с оптической стабилизацией), корпусом из алюминиевого сплава и стекла толщиной 7,99 мм, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.