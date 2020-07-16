Смартфон Vivo X50 Pro вышел в России

Компания Vivo объявила о скором российском релизе смартфона Vivo X50 Pro, который был представлен в Китае еще в начале июня. Итак, аппарат появится в продаже 31 июля по цене в 64 990 рублей, а бонусом предзаказа выступят беспроводные наушники Vivo TWS Neo, которые сами по себе продаются за 9 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, батареей ёмкостью 4315 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, ЦАП AK4377A и 32 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598 и продвинутой стабилизацией, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп перископным модулем с пятикратным оптическим зумом и 13-Мп «телевиком».