Смартфон Vivo X50 Pro вышел в России

Компания Vivo объявила о скором российском релизе смартфона Vivo X50 Pro, который был представлен в Китае еще в начале июня. Итак, аппарат появится в продаже 31 июля по цене в 64 990 рублей, а бонусом предзаказа выступят беспроводные наушники Vivo TWS Neo, которые сами по себе продаются за 9 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, батареей ёмкостью 4315 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, ЦАП AK4377A и 32 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598 и продвинутой стабилизацией, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп перископным модулем с пятикратным оптическим зумом и 13-Мп «телевиком».
Комментарии и отзывы Vivo X50 Pro
Обзоры:
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Новости:
Скоро Apple представит iOS 14

Длительное время пользователи со всего мира ожидали, что же покажет компания Apple на своем мероприятии. ...
Samsung Galaxy A51s 5G засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне Sams...
Нужен ли чехол для Samsung Galaxy S20

Далеко не всегда пользователи, приобретающие флагманский смартфон, берут к нему еще и чехол, ссылаясь на ...
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDЛучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED
Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Преимущество промышленных светильников...
Преимущество промышленных светильниковЛюбой руководитель старается организовать для своих подчиненных идеальное рабочее место. Особенно важн...
Valve продемонстрировала игру Artifact 2...
Valve продемонстрировала игру Artifact 2Компания Valve продемонстрировала видео под названием Artifact Beta 2.0. Видео показывает новый игровой п...
Представлен объектив HD Pentax-D FA* 85m...
Представлен объектив HD Pentax-D FA* 85mКомпания Ricoh Imaging пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью HD Pentax-D FA* 85mm F1.4ED...
Появились первые изображения смартфона S...
Появились первые изображения смартфона SЛинейку смартфонов Galaxy Note 20 компании Samsung покажут в конце августа на онлайн-мероприятии Samsung ...
Biostar представила материнскую плату Ra...
Biostar представила материнскую плату RaКомпания Biostar представила несколько вариантов материнских плат нового чипсета Z490. Плата Racing Z490G...
Новые беспроводные наушники Razer Opus с...
Новые беспроводные наушники Razer Opus сRazer анонсировал новую пару беспроводных Bluetooth-наушников Opus по цене $ 200. Opus оснащены двумя 40-...
Обновление улучшило работу камеры в Sams...
Обновление улучшило работу камеры в SamsКомпания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новы...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno Sp...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno SpКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Tecno Spark Power 2, которая оценена...
Cooler Master представила водяное охлажд...
Cooler Master представила водяное охлаждCooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB является обновленной версией предшественника. Компания провела р...
В сети появились первые скриншоты компью...
В сети появились первые скриншоты компьюИзначально Halo 3 не планировалась выпуску на компьютере, он оставалась долгое время эксклюзивной для кон...
OnePlus 5 и OnePlus 5T наконец-то получа...
OnePlus 5 и OnePlus 5T наконец-то получаВыпущенные в 2017 году смартфоны OnePlus 5 и 5Т начинают получать обновление Android 10. Свежая прошивка ...
Объявлены подробности пятого сезона Apex...
Объявлены подробности пятого сезона ApexНовый сезоне Apex Legends получил название Fortune's Favor. До его запуска осталось меньше двух недель. Н...
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor