Смартфон Vivo X50 оценен в 45 тысяч рублей

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo X50, который уже больше месяца продается в Китае. Новинка появится в продаже 24 июля по цене в 44 990 рублей, а подарком за предзаказ станут беспроводные наушники Vivo TWS Neo.

Напомним, что Vivo X50 оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, 32 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 13-Мп «телевиком» и 5 Мп камерой для макрофото.