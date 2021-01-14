Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для предзаказа

Компания Vivo начала принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон X60 Pro+, который предлагается в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти или с 12/256 ГБ памяти. Старт продаж устройства ожидается в конце текущего месяца. Смартфон должен получить топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 50 Мп и оптикой Zeiss, фирменную оболочку OriginOS и поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Что до модели Vivo X60 Pro, то она уже продается по цене в 690 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Комментарии и отзывы Vivo X60 Pro+
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