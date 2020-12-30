Смартфон Vivo X60 вызвал ажиотаж в Китае

Сетевые источники сообщают о том, что компания Vivo собрала около 400 тысяч заявок на покупку только что представленных смартфонов серии Vivo X60. И это на одном только официальном сайте производителя. Судя по всему, новые флагманы Vivo не сильно уступят нашумевшей новинке Xiaomi Mi 11, первая партия которой была раскуплена за полминуты.

Напомним, что главной особенностью X60 и X60 Pro стала тройная тыльная камера с оптикой Zeiss и модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп портретным модулем у стандартной модели и дополнительным 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом у старшей модели.
Комментарии и отзывы Vivo X60
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