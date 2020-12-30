Смартфон Vivo X60 вызвал ажиотаж в Китае

Напомним, что главной особенностью X60 и X60 Pro стала тройная тыльная камера с оптикой Zeiss и модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп портретным модулем у стандартной модели и дополнительным 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом у старшей модели.
Сетевые источники сообщают о том, что компания Vivo собрала около 400 тысяч заявок на покупку только что представленных смартфонов серии Vivo X60. И это на одном только официальном сайте производителя. Судя по всему, новые флагманы Vivo не сильно уступят нашумевшей новинке Xiaomi Mi 11, первая партия которой была раскуплена за полминуты.