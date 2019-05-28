Смартфон Vivo Y15 получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Y15, которая появится в продаже по цене 230 долларов. Новинка оснащается восьмиядерным процессором Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,35-дюймовым дисплеем с разрешением 1544:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, расположенной в вырезе дисплея, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп (оптика со светосилой f/2,2), 8 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4) пикселей, сканером отпечатков пальцев, слотом для карты памяти microSD, модулем Bluetooth 5.0, а также аккумулятором на 5000 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Funtouch OS 9 на основе Android 9.0.