Смартфон Vivo Y15A оценен 160 долларов

Компания Vivo представила очередной доступный смартфон – Vivo Y15A за 160 долларов. Новинку оснастили 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, двойной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт памяти microSD, морально устаревшим портом microUSB, батареей ёмкостью 5000 мАч, мощностью зарядки в 10 Вт, размерами 163,96:75,2:8,28 мм, массой 178,9 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1.