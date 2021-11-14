Смартфон Vivo Y15A оценен 160 долларов Компания Vivo представила очередной доступный смартфон – Vivo Y15A за 160 долларов. Новинку оснастили 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, двойной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт памяти microSD, морально устаревшим портом microUSB, батареей ёмкостью 5000 мАч, мощностью зарядки в 10 Вт, размерами 163,96:75,2:8,28 мм, массой 178,9 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1. Компания Vivo представила очередной доступный смартфон – Vivo Y15A за 160 долларов. Новинку оснастили 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, двойной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт памяти microSD, морально устаревшим портом microUSB, батареей ёмкостью 5000 мАч, мощностью зарядки в 10 Вт, размерами 163,96:75,2:8,28 мм, массой 178,9 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:36 . Продукт - Vivo Y15A Комментарии и отзывы Vivo Y15A

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