Смартфон Vivo Y19 получил аккумулятор на 5000 мАч

Если верить сетевым источникам, компания Vivo представила смартфон Y19, который представляет собой устройство среднего ценового сегмента. Новинку оснастили платформой MediaTek Helio P65, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, дактилоскопическим сенсором на задней панели, тройной тыльной камерой с модулями на 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Размеры смартфона равны 162,2:76,5:8,9 мм, а масса – 193 г. Цена Vivo Y19 составляет 200 долларов.