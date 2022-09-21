Смартфон Vivo Y22 оценен в 16 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в России смартфон Y22, который оценен в 16 тысяч рублей. Пользователи могут выбирать из синей и зеленой расцветок.

Напомним, что новинка оснащается ОС Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12, 6,55-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G52 и модемом 4G, 4 ГБ оперативной и 64 флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, сканером отпечатков палцев, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.
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