Смартфон Vivo Y33s оценен в 240 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y33s, которая работает под управлением фирменной оболочки Funtouch OS 11.1 на базе Android 11. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80 с частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MC2, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей и 96% охватом цветовой палитры NTSC, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB Type-C, модулем NFC для бесконтактной оплаты, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, размерами 164,26:76,08:8 мм и массой 182 грамма. Цена смартфона составит 240 долларов.