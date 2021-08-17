Смартфон Vivo Y33s получит 50-Мп камеру

Профильное издание 91Mobiles поделилось подробностями о смартфонах Vivo Y21 и Y33s, которые еще не были представлены официально. Итак, первой модели прочат 6,51-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, процессор Helio P35, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку Bluetooth 5.0, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт.

Vivo Y33s приписывают наличие 6,58-дюймового дисплея с разрешением 2408:1080 пикселей, фронтальной камеры на 16 М, тройной тыльной камеры на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, чипсета Helio G80, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. в качестве операционной системы будет использоваться Funtouch OS 11.1 на базе Android 11.
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