Смартфон Vivo Y35+ оценен в 200 долларов

Компания Vivo выпустила в Китае смартфон Vivo Y35+, который обойдется в 200, 225 и 255 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также оснащается 6,64-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 19,9:9 разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3.0, боковым дактилоскопом, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и до 256 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, интерфейсом USB-C и 3,5-мм аудиогнездом.