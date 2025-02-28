Смартфон Vivo Y39 5G оценили в 240 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Vivo Y39 5G, который обойдется на дебютном малазийском рынке в 240 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка получила батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки через интерфейс USB-C, 6,68-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 1000 нит, разрешением 1608:720 точек и 83-процентным покрытием цветовой палитры NTSC, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц.