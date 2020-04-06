Смартфон Vivo Y50 получит большую батарею на 5000 мАч

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился качественными официальными рендерами, а также перечнем характеристик новинки Vivo Y50. Итак, гаджет характеризуется дисплеем разрешением 1080:2400 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основной квадрокамерой модулями на 13, 8( ширик)2 и 2 Мп, большой батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки, а также сканером отпечатков пальцев на задней крышке. Будет представлено две расцветки корпуса.