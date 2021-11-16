Смартфон Vivo Y50t получил SoC Snapdragon 720G

Компания Vivo представила свою очередную новинку – смартфон Vivo Y50t. Новинку оснастили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, восьмиядерным процессором Snapdragon 720G, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2480:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена смартфона в Китае составляет 220 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo Y50t
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