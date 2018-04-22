Смартфон Vivo Y53i работает под управлением ОС Android 6

Компания Vivo представила смартфон Vivo Y53i, работающий под управлением операционной системы Android 6.0, которая была представлена в 2015 году. Операционная система дополнена фирменной оболочкой FunTouch OS 3.0. Новинку также оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 960:540 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 5 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2500 мАч и поддержкой технологии разблокировки по лицу пользователя. Размеры смартфона равны 144,2:71,4:7,64 мм, а вес – 137 граммам. Vivo Y53i пока продается только в Индии по цене 120 долларов.