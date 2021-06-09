Смартфон Vivo Y53s 5G получил 90-Гц экран

Компания Vivo объявила о выходе смартфона Vivo Y53s, который оценен в 280 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 310 долларов за версию на 8/256 ГБ памяти. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 480 5G, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 64 Мп и модулем для макрофотографии, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, размерами 163,95:75,3:8,5 мм, массой 189 граммов и предустановленной оболочкой OriginOS 1.0 на основе Android 11.

Комментарии и отзывы Vivo Y53s 5G
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