Смартфон Vivo Y74s оценен в 360 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y74s, которая основана на восьмиядерной платформе Dimensity 810. Новинку также оснастили сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ флеш-памятью UFS 2.2, 6,58-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 60 Гц и разрешением Full HD+, предустановленной оболочкой OriginOS 1.0 на основе ОС Android 11, батареей ёмкостью 4100 мАч, двумя слотами для SIM-карт, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой aptX HD и LDAC (Bluetooth 5.1) и боковым дактилоскопом. Смартфон появится в продаже по цене в 360 долларов.