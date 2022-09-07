Смартфон Vivo Y75s 5G оценен в $270

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y75s 5G, которая, среди прочего, получила предустановленную фирменную оболочку OriginOS Ocean на базе ОС Android 12. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, контрастностью 1500:1, кадровой частотой 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), боковым дактилоскопом, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена базовой версии составляет 270 долларов.