Смартфон Vivo Y75s 5G оценен в $270 Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y75s 5G, которая, среди прочего, получила предустановленную фирменную оболочку OriginOS Ocean на базе ОС Android 12. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, контрастностью 1500:1, кадровой частотой 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), боковым дактилоскопом, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена базовой версии составляет 270 долларов. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y75s 5G, которая, среди прочего, получила предустановленную фирменную оболочку OriginOS Ocean на базе ОС Android 12. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, контрастностью 1500:1, кадровой частотой 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), боковым дактилоскопом, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена базовой версии составляет 270 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:25 . Продукт - Vivo Y75s 5G

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