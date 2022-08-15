Смартфон Vivo Y77e оценен в 250 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y77e, которая построена на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 810 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Новинка также характеризуется предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Origin OS Ocean, AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, модулями Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников и разъемом USB Type-C. Цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составляет 250 долларов.