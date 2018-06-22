Смартфон Vivo Y81 выполнен в безрамочном дизайне

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y8, которая похожа на выпущенный ранее Vivo Y83, но чуть хуже в плане технических характеристик. Новинка получила 6,22-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520:720 пикселей) и соотношением сторон 19:9, однокристальную систему MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, поддержку разблокировки по лицу, аккумулятор на 3260 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo с оболочкой FunTouch OS 4.0. Цена Vivo Y81 составит около 220 долларов.