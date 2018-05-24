Смартфон Vivo Y83 получил новую платформу MediaTek Helio P22

Компания Vivo представила смартфон Y83, сердцем которого стала только-только выпущенная платформа MediaTek Helio P22. Последняя представляет собой систему на чипе среднего класса, оснащенную восемью ядрами ARM Cortex-A53 с максимальной рабочей частотой 2,0 ГГц и графикой PowerVR GE8320, работающий на частоте 650 МГц. Платформа поддерживает одну камеру разрешением 21 Мп (с эффектами боке) или сдвоенную камеру с датчиками на 21 и 8 Мп.

Что до смартфона, то он получил 6,2 дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слот для карт microSD отдельно от двух слотов для SIM-карт, 13 Мп основную камеру с функциями искусственного интеллекта, 8 Мп фронтальную камеру с Face Unlock, аккумулятор на 3260 мАч, а также операционную систему Android 8.1 с фирменной оболочкой. А вот сканер отпечатков в смартфоне не предусмотрен. Цена Vivo Y83 составит 235 долларов.