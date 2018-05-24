Смартфон Vivo Y83 получил новую платформу MediaTek Helio P22

2018-05-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo Y83; [23]
Компания Vivo представила смартфон Y83, сердцем которого стала только-только выпущенная платформа MediaTek Helio P22. Последняя представляет собой систему на чипе среднего класса, оснащенную восемью ядрами ARM Cortex-A53 с максимальной рабочей частотой 2,0 ГГц и графикой PowerVR GE8320, работающий на частоте 650 МГц. Платформа поддерживает одну камеру разрешением 21 Мп (с эффектами боке) или сдвоенную камеру с датчиками на 21 и 8 Мп.

Что до смартфона, то он получил 6,2 дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слот для карт microSD отдельно от двух слотов для SIM-карт, 13 Мп основную камеру с функциями искусственного интеллекта, 8 Мп фронтальную камеру с Face Unlock, аккумулятор на 3260 мАч, а также операционную систему Android 8.1 с фирменной оболочкой. А вот сканер отпечатков в смартфоне не предусмотрен. Цена Vivo Y83 составит 235 долларов.


Комментарии:
Смартфон Vivo Y83 получил новую платформ...
Смартфон Vivo Y83 получил новую платформКомпания Vivo представила смартфон Y83, сердцем которого стала только-только выпущенная платформа MediaTe...
Пользователи iPhone X жалуются на треск...
Пользователи iPhone X жалуются на трескВладельцы iPhone X жалуются на новую проблему – треснувшую камеру. Соответствующие сообщения появляются н...
Эксперты высоко оценили камеру HTC U12+...
Эксперты высоко оценили камеру HTC U12+Команда сайта DxOMark протестировали сдвоенную основную камеру только что представленного смартфона HTC U...
Обзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобил...
Обзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобилНе манит нас берег турецкий. Немало россиян в текущем году планируют провести отпуск, не выезжая из Росси...
Смартфон Meizu 15 оценен в 35 тысяч рубл...
Смартфон Meizu 15 оценен в 35 тысяч рублКомпания Meizu объявила российские цены на смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite, которые были официально...
Acer Predator Helios 300 Special Edition...
Acer Predator Helios 300 Special EditionКомпания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Helios 300 Special Edition (PH315-...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобильный телевизорОбзор Hyundai H-LCD900. Лучший автомобильный телевизор
Обзор BQ-5701L SLIM. Сбалансированный смартфон с 18:9 экраном за 8490 рубОбзор BQ-5701L SLIM. Сбалансированный смартфон с 18:9 экраном за 8490 руб
Обзор MONSTER CLARITY AROUND THE EAR BLUETOOTH WIRELESS. Беспроводные наушникиОбзор MONSTER CLARITY AROUND THE EAR BLUETOOTH WIRELESS. Беспроводные наушники
Обзор ORICO MH4U-U3. Высокоскоростной USB концентраторОбзор ORICO MH4U-U3. Высокоскоростной USB концентратор
Обзор TrendVision Mini 2CH GPS. Двухканальный видеорегистратор с GPSОбзор TrendVision Mini 2CH GPS. Двухканальный видеорегистратор с GPS
Huawei MediaPad M5 официально представле...
Huawei MediaPad M5 официально представле22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei Media...
Предварительный обзор Vivo X21i. Шикарна...
Предварительный обзор Vivo X21i. ШикарнаВ последнее время производители мобильных телефонов перестали делать уникальные модели, но это сыграло ли...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная и...
Обзор Dragon Storm. Простая и классная иВ последнее время мне стали нравиться мобильные игры, в которых можно с удовольствием проводить время и п...
Корпуса нового поколения Thermaltake LEV...
Корпуса нового поколения Thermaltake LEVВ Москве 18 мая прошла презентация компании Thermaltake, которая занимается изготовлением компьютерных ко...
Предварительный обзор HP Curved AiO 34. ...
Предварительный обзор HP Curved AiO 34. В последнее время пользователи стали все больше внимания обращать на моноблоки, так как это решение наибо...
Обзор PirateCode. Война в море...
Обзор PirateCode. Война в мореВ последнее время пользователи стали больше играть в соревновательные игры, а разработчики мобильных прое...
Sony представила новую линейку телевизор...
Sony представила новую линейку телевизор17 мая в Москве состоялась презентация Sony, на которой показали новые телевизоры BRAVIA. В линейку вошли...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. Т...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. ТВ последнее время телевизоры стали заметно умнее, но производители все еще пытаются продавать их по грома...
Обзор FlipTheGun. Постреляем...
Обзор FlipTheGun. ПостреляемСовременные мобильные игры направлены на два типа пользователей — первый хочет играть в короткие сессии, ...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н21 мая, Иннополис, Татарстан. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информат...
Предварительный обзор Logitech G305. Бюд...
Предварительный обзор Logitech G305. БюдИгровая периферия перестала быть просто устройством ввода — теперь каждый геймер хочет получить настоящег...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в моде...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в модеСтоит сказать, что еще несколько лет назад раннеры были очень популярными — буквально каждый день выходил...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor