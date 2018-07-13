Смартфон Vivo Z10 относится среднему ценовому диапазону

Компания Vivo выпустила мощный, недорогой смартфон. На тыльной панели расположена основная камера, имеющая разрешение 16 МП. Модуль снабжен функцией Ultra HD, которая позволяет делать снимки с четкостью изображения 64 МП. Камера для селфи и видеозвонков получила мощную оптику на 24 МП. Через эту камеру реализована функция Face Access для опознавания владельца по лицу. Помимо этого, разработчик оставил традиционный сканер отпечатков пальцев, встроенный в заднюю стенку корпуса.Аппаратная начинка базируется на 8-ядерном мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 450, который способен работать на частоте 1,8 ГГц. Графикой управляет компонент Adreno 506. Рабочей средой для программного обеспечения выступает Android версии 7.1 Nougat. Арсенал памяти Z10 включает в себя 4 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель объемом 32 ГБ. Для увеличения памяти можно воспользоваться microSD-картой.