Смартфон Vivo Z1i получил 128 ГБ памяти и ценник в $285

Компания Vivo представила смартфон Vivo Z1i, который можно назвать чуть измененной версией модели Z1, выпущенной всего месяц назад. Новинка получила менее шустрый процессор (Snapdragon 636 против Snapdragon 660 у Z1), в два раза больше флэш-памяти (128 ГБ против 64 ГБ) и 16 Мп фронтальную камеру против 12 Мп. Остальные параметры (6,25-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ 4 ГБ ОЗУ, сдвоенная камера на 2 и 13 Мп, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3260 мАч) не изменились. При этом новинка стоит те же 285 долларов, что и Vivo Z1 на выходе. Последний, кстати, уже успел подешеветь до 240 долларов.