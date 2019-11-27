Смартфон Vivo Z5i получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Z5i, которая относится к сегменту среднего уровня. Новинку оснастили 6,53-дюймовым IPS экраном разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной основной камерой с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, камерой для селфи разрешением 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 5000 мАч , поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и предустановленной операционной системой FunTouch OS 9.2 на базе Android 9 Pie. Цена Vivo Z5i равна 250 долларам.