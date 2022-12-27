Смартфон Wiko 5G получил 120-Гц IPS-экран

Китайский бренд Wiko пополнил ассортимент смартфонов на операционной системе HarmonyOS моделью Wiko 5G. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также толщиной корпуса 7,94 мм. Цена базовой версии в Китае составила 287 долларов.