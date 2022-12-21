Смартфон Wiko 5G получит Harmony OS

Сетевые источники сообщают о скором выходе смартфона Wiko 5G, который окажется почти полной копией Huawei Nova 9 SE. Итак, аппарат получит предустановленную операционную систему Harmony OS, восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, основную камеру с главным модулем на 108 Мп, 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц разрешением Full HD+, а также батарею ёмкостью 4000 мАч. Официальная презентация запланирована на 27 декабря.