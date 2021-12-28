Смартфон Xiaomi 12 оценен в 580 долларов

Компания Xiaomi официально пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 12, которая помимо прочего получила предустановленную оболочку MIUI 13 на основе Android 12. Версия на 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти обойдется в 580 долларов, 8/256 – 630 долларов, а 12/256 – 690 долларов.

Новинку также оснастили топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц, врезанной селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также модемом 5G.