Смартфон Xiaomi 12 оценен в 580 долларов

Компания Xiaomi официально пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 12, которая помимо прочего получила предустановленную оболочку MIUI 13 на основе Android 12. Версия на 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти обойдется в 580 долларов, 8/256 – 630 долларов, а 12/256 – 690 долларов.

Новинку также оснастили топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц, врезанной селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также модемом 5G.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12
Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальность…
Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальностьРазработчики Essential Phone работают над новым устройством, получившим название Osom OV1. В отчете, опуб…
Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под д…
Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под дСерия Xiaomi Redmi K50 приближается, и в отчетах из Китая утверждается, что новые устройства получат скан…
Объявлена дата запуска Realme GT Neo2 в Европе…
Объявлена дата запуска Realme GT Neo2 в ЕвропеRealme GT Neo2 уже дебютировал в Китае и Индии, а теперь известно, что он также поступит на европейские р…
Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000…
Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000Ulefone представил преемника Armor 13, смартфон Ulefone Armor 14 с массивной батареей емкостью 1000 мАч. …
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАч…
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАчСетевые источники раскрыли дизайн и параметры смартфона Tecno Pova Neo, который еще не был представлен оф…
Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку …
Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S12, одной из особенностей которой стала двой…
ASUS Zenfone 8 запускается 4 ноября в Бразилии…
ASUS Zenfone 8 запускается 4 ноября в БразилииASUS представила серию Zenfone 8, состоящую из двух отличительных устройств, получивших название Zenfone …
Флагман Xiaomi 12 получит 2K-дисплей…
Флагман Xiaomi 12 получит 2K-дисплейАвторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 12,…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor