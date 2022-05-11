Смартфон Xiaomi 12 оценен в 70 тысяч рублей

Компания Xiaomi начала принимать российские предзаказы на смартфон Xiaomi 12, который был представлен в конце прошлого года. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 80 тысяч рублей (рекомендованная цена составляет 100 тысяч рублей), а с 12/256 ГБ – 100 тысяч рублей (115 тысяч рублей). Бонусом предзаказа, который продлится до 18 мая, станут смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active.

Напомним, что Xiaomi 12 характеризуется флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, врезанной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сотовых сетей 5G.