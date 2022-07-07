Смартфон Xiaomi 12T получит SoC Dimensity 8100

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфонах Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые появятся в глобальной продаже в отличие от новеньких Xiaomi 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition и 12S Ultra. Итак, Xiaomi 12T получит производительную однокристальную систему Dimensity 8100, AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, основную камеру с оптической системой стабилизации и поддержку проводной 120-Вт зарядки. Xiaomi 12T Pro будет отличаться топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. В Китае смартфоны выйдут под названиями Redmi K50S и Redmi K50S Pro соответственно.