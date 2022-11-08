Смартфон Xiaomi 13 показали на рендерах

Известный своей осведомленностью информатор OnLeaks поделился качественными рендерами флагманского смартфона Xiaomi 13, официальный релиз которого ожидается уже в конце этого месяца. Отметим плоскую рамку в стиле iPhone 14, плоский 6,2-дюймовый OLED-экран и квадратный блок тыльной камеры с тремя модулями.

Сообщается, что размеры устройства составят 152,8:71,5:8,3 мм или 10,3 мм с учётом выступающей камеры. Ранее стало известно, что Xiaomi 13, равно как и старшая модель Xiaomi 13 Pro, будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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