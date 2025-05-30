Смартфон Xiaomi 16 получит защиту от воды

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, 6,3-дюймового OLED-экрана, аккумулятора ёмкостью от 6500 до 6800 мАч, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик), поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и предустановленной фирменной прошивки HyperOS 3.0 на основе операционной системы Android 16. Также ожидается выход модели Xiaomi 16 Pro, которая сможет похвастаться крупным 6,85-дюймовым дисплеем и перископическим модулем в составе основной камеры.

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