Смартфон Xiaomi 17 Max показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона Xiaomi 17 Max состоится до конца этого месяца. Также производитель опубликовал изображения устройства в черной, белой и голубой расцветках. Пока о смартфоне известно лишь, что он получит 6,9-дюймовый плоский дисплей с симметричными рамками, корпус с скругленными углами и металлическую рамку. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, OLED-экраном с разрешением 1.5K, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки. В качестве аппаратной основы ожидается процессор серии Snapdragon 8.