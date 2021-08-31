Смартфон Xiaomi CC11 будет стоить 300 долларов

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC11, который еще не был представлен официально. Итак, в основе устройстве окажется 6-нанометровая 8-ядерная платформа Qualcomm Snapdragon 778G с процессором обработки изображений Spectra 570L, поддерживающим три камеры разрешением до 192 Мп, обрабатывающим 2 млрд пикселей в секунду, а также поддерживающим запись видео в разрешении 4K c HDR10+ и 1 млрд цветовых оттенков.

Что до камеры Xiaomi CC11, то здесь ему прочат главный модуль разрешением 64 Мп, сверхширокоугольный модуль и телефото-модуль. Селфи-камеру оснастят датчиком изображения разрешением 20 Мп. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 долларов.