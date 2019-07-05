Смартфон Xiaomi CC9 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу молодежный смартфон CC9, который оценен в 260 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Новинка также оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 710, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, максимальной яркостью 600 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0, а также аккумулятором на 4030 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.