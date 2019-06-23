Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

2019-06-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi CC9; [270]
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9. Утверждается, что аппарат получит дисплей без вырезов и отверстий, а вместо фронтальной камеры, будет единый блок камеры с откидным механизмом, как в ASUS Zenfone 6.

По предварительным данным, Xiaomi CC9 прочат тройную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, новенький процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.

Комментарии и отзывы Xiaomi CC9
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