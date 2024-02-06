Смартфон Xiaomi Civi 4 выпустят в мае

Китайский информатор Smart Pikachu сообщает, что смартфон Xiaomi Civi 4 будет официально представлен в мае этого года. Пока о грядущей новинке известно лишь, что она получит изогнутый экран.

Напомним, что выпущенная в мае прошлого года модель предыдущего поколения Civi 3 оснащается корпусом толщиной 7,56 мм, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной фронтальной камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.