Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi Civi 5 Pro, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит адаптер питания мощностью 67 Вт. Также авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает о наличии изогнутого дисплея с разрешением 1,5K, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Elite, корпуса с металлической рамкой и камеры Leica с улучшенным телеобъективом.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Civi 4 Pro оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, металлической боковой рамкой корпуса, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также батареей ёмкостью 4700 мАч.
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